雲林縣政府推動雙語教育，14日規畫水林鄉水燦林國小、水林國中做為示範學校，水燦林國小曾舉辦英語村，具管理外籍英語教師經驗，2校進行雙語策略聯盟，將促進雙語教育的延續性，帶動雲林沿海學校英語學習氛圍與發展動能。

雲林縣長張麗善為幫助雲林學子與國際接軌，去年開始推動雙語教育試辦計畫，擇定山區古坑國中小試辦，是全縣首間辦理雙語教育的公立學校，今年則新增水燦林國小及水林國中做為海區首間示範學校。

雲林縣計畫處長李明岳表示，水燦林國小為縣內英語學習中心之一，曾設立英語村，承辦過多項英語重要教學計畫，有多年管理及配合外籍英語教師教學的經驗，而水林國中就在水燦林國小旁邊，2校結合可成為雙語教育策略聯盟。

李明岳指出，雙語教育課程將由外籍與本籍教師協同教學，占總課程約三分之一，範圍包括健康與體育、藝術與人文、綜合、科技，讓學生在各種活動中學習可應用在日常生活的英語，不再只是在教室上英語課，藉此增加學生的學習意願與樂趣。

李明岳認為雲林沿海地區教育資源相對缺乏，水林鄉學生想加強英語，還要搭車到鄰近的北港鎮上才藝班，雙語教育在水林鄉2所國中小實施，將可帶動水林鄉與周邊鄉鎮的英語學習氛圍，讓學生們不要輸在起跑點，幫助他們日後更快速的與國際社會接軌。

(中時 )