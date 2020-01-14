新營青商會連續10年頒發獎助學金及物資給北門錦湖國小，傳愛偏鄉的義行難能可貴。（莊曜聰攝）

新營國際青年商會關懷偏鄉學童，14日上午前往北門區錦湖國小，舉辦寒冬送暖活動，除頒發品學兼優獎學金、校務發展基金及營養午餐物資一批，錦湖國小校長周志強說，新營青商會的捐贈已經連續10年不間斷，讓孩子們能安心求學，義行難能可貴。

大台南家長協會理事長吳燕卿是發起善行的當事人之一，他說當時友人告訴他，北門錦湖國小位處偏鄉，又是逢雨必淹的地方，相關資源較為匱乏，他告自己的侄兒，時任新營青商會會長的吳光正，恰好吳光正的母親之前曾在錦湖國小服務過2年，一拍即合也促成這段因緣，沒想到一做就是10年。

錦湖國小校長周志強表示，新營青商會從2011年發起到偏鄉關心弱勢學童活動，除了發放紅包讓學生過年，也捐贈營養午餐物資、教育儲蓄戶急難救助金等，挹注資源讓偏鄉的孩子們能夠安心學習，雖然會長不同仍繼續傳承，能夠堅持做好事讓人敬佩。

現任新營青商會長石亦豐14日將自由募集的校務發展基金10萬元、白米、鹽水阿妙意麵、益生菌等資源交給校方，並呼籲各界人士能以實際行動來共同支持偏鄉教育，石亦豐說，捐贈助學金、提供偏鄉學童的通勤巴士和課後輔導費用，已是新營青商的傳統，希望藉此提升偏鄉學子的競爭力；校方為迎接青商會幹部們到來，小朋友們上場表演木箱鼓、烏克麗麗及醒獅戰鼓，氣氛融洽。

(中時 )