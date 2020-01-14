台大政治系教授彭錦鵬。（圖/擷自彭錦鵬臉書）

2020年總統大選國民黨敗選，改革聲浪四起，台大政治系教授彭錦鵬認為，國民黨可改走「顧客導向」，就是哪一個路線或立場，最受大多數台灣民眾支持，可作為政黨發展主軸，「賣產品，不能只賣自己喜歡的」，如果不做調整，未來不只仍難吸引青年選民，還會激發對手政黨催票。

本次總統大選，國民黨超乎預期大敗，彭錦鵬認為，總統蔡英文之所以能勝選，主要在兩個原因，第一個是操作亡國感，並將此當作她的政績，政黨票甚至拿到33％；另一個重要因素則在於，找來不少年輕且顏值高的立委候選人，像是林昶佐與賴品妤等人，吸收到的都是青年粉絲票，過去青年投票率大約在55％左右，今年投票率則可推估高達70％到75％，青年群體的票源，則成為民進黨勝選的關鍵。

彭錦鵬也提到，大陸國家主席習近平所提「一國兩制」，再加上香港問題，以及時下台灣青年已普遍沒有「中國意識」，擁抱的是「台灣共識」，內外因素加總，都讓小英成功催化「亡國感」。

彭錦鵬並強調，「一國兩制」在台灣是完全行不通的，國民黨堅持的是「九二共識，一中各表」，北京如果無法接受，還是必須退回來接受中華民國的存在，就國民黨而言，可以接受一國兩府，小英卻在勝選當晚提到「中華民國台灣」，完全是「借殼上市」。

彭錦鵬在9日邀請多名大學教授、海內外博士前往凱道，表達對小英論文的質疑。他在今日受訪時再度提到「論文門」爭議，並認為小英不只論文爭議不敢澄清，更不敢講博士學位的真實性，身為總統，她的信用經過檢驗後，完全不及格。

(旺報 )