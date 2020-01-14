幻象座艙空拍畫面。(翻攝自影片/軍聞社提供)

幻象座艙空拍畫面。(翻攝自影片/軍聞社提供)

黑鷹失事造成參謀總長沈一鳴上將等8名將士殉職，公奠儀式上午在松指部舉行，總統蔡英文親自主持，啟靈車隊出發二殯前，幻象2000戰機以「追思致敬」隊形通過，象徵烈士精神長存空中， 從幻象座艙空拍的畫面也隨之曝光。

幻象座艙空拍畫面。(翻攝自影片/軍聞社提供)

3架UH-60M黑鷹直升機、4架幻象2000戰機進行「追思致敬（missing man formation）」隊形編隊衝場。(軍聞社提供)

3架UH-60M黑鷹直升機、4架幻象2000戰機進行「追思致敬（missing man formation）」隊形編隊衝場。(軍聞社提供)

啟靈儀式，由3架UH-60M黑鷹直升機、4架幻象2000戰機進行「追思致敬（missing man formation）」隊形編隊衝場，並由陸軍禮砲連執行鳴砲19響，向烈士們致上最崇高的敬意與追思，啟靈車隊隨後前往第二殯儀館火化，預計下午將安放在汐止五指山國軍公墓。

陸軍禮砲連執行鳴砲19響，向烈士們致上最崇高的敬意與追思。(軍聞社提供)

空軍指出，「追思致敬」隊形，是以幻象2000戰機採4機隊形通過啟靈隊伍上空，並由象徵烈士的三號機向上拉升脫離編隊，代表任務完成、烈士精神將永留於藍天上，願烈士軍魂永遠安息。

「英勇殉職將士聯合公奠」上午在松山基地指揮部內的四號機棚內舉行，蔡總統親自主持，並進行追晉、頒褒揚令儀式，蔡總統致詞時除了宣布行政院已核定空降特戰加給、飛行軍官續服獎金、士官長專業加給三項加給方案外，也對殉職將士最後點名，並指出：「謝謝你們，你們任務完成了，國家永遠感謝你們，也懷念你們。」

(中時電子報)