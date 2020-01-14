◎掌握好時段！春節上國道免塞車

春節連假將至，高公局今日表示，初三、初四是北返尖峰日，中午過後國道將有長時段壅塞，建議要南下返鄉或旅遊者，可在小年夜至初二下午1點後上路，回去上班者，建議初三至初五上午10時前上路。

◎流感疫情邁高峰 118重症8死創單周新高

流感疫情進入高峰，疾管署疫情匯報今天公布上周類流感門急診人次，上周就診人次攀升到12萬4千多人，且併發重症病例就新增118人，其中8人死亡，重症和死亡人數雙雙創下單周新高，其中38歲男性為最年輕案例。疾管署表示，死亡的案例都沒有接種流感疫苗。

◎黑鷹殉職將士啟靈 數千軍民沿街致意

黑鷹直升機失事造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職，國防部14日舉行啟靈儀式，自松指部出發、終點二殯。沿途有數千名官兵和民眾列隊致意及追悼，場面肅穆感人。

◎注意！免簽入境馬來西亞需備足現金

台灣護照好用程度排名全球31名，享有168國免簽，不過即便在部分國家享有免簽，仍有注意事項要遵守，近來就有一名國人以免簽方式入境馬來西亞，未備足的停留資金遭到遣返。

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(中時電子報)