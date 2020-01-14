土地銀行14日舉辦109年「金鼠迎財慶豐年」活動，其中最有看頭的就是邀請書法名家寫春聯放送給民眾、客戶，每年這都是土銀在農曆春節之前最引人矚目的盛事，今年土銀董事長黃伯川與總經理謝娟娟都雙雙出席加持該活動，當天就至少送出200幅以上春聯。

土銀主管指出，春節前請名師揮毫寫書法，一方面結合公益、另一方面也弘揚書法藝術、及優良傳統民俗文化，而14日的「金鼠臺灣迎財慶豐年」活動，也特別邀請「龍獅團」及書法名家共同參與。

國人民俗年節，多以舞獅擊鼓助興，舞獅也代表吉祥，也因此，土銀在邀請書法名家至現場執筆共同揮毫的同時，也邀請龍獅團表演戰鼓舞獅來增加新年喜氣，亦希望能為土銀帶來新春好彩頭、好業績；而土銀請名家來揮毫的書法，不僅路過民眾及臨櫃客戶爭相索取，也成為每年對於企金、財富管理客戶的重要贈品，今年更是一天就送出超過200幅。

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