演活《女兵日記》、《女力報到》「趙雅芝」一角的新生代女星鄭亞，日前決定從《女力》第三季畢業，她離開劇組原因曝光，新的一年除了想到海外充電，25歲的鄭亞也丟下震撼彈，透露將和認識6年的圈外日本男友攜手走向人生下個階段，預計在今年2月赴夏威夷完成婚禮。鄭亞說：「一個這麼愛妳的人，如果失去他，賺再多錢也沒用，就要好好把握這個男人；戲裡的趙雅芝沒辦法留在最愛的人身邊，現實生活中的自己算是替趙雅芝圓夢。」

鄭亞即將成為新嫁娘。（凱渥提供）

鄭亞說，2020年她私心想勇敢追愛，對於和交往6年的圈外男友步入禮堂這件人生大事，她思考了很久才和家人與經紀人提及，周邊的人對她要結婚的第一反應都認為她才25歲事業剛起步，結婚這檔事可以再緩緩，不過鄭亞認為有個男人可以在她演《女兵》時剪超短頭髮又曬得黑時，說她這樣很漂亮，任誰都會覺得這男生很可愛很貼心，誰會不心動。

戲裡的趙雅芝是被鯰魚哥送走的，現實生活的鄭亞堅決選擇愛，留在心愛的人身邊。說到這位幸運兒，兩人是在美國念語言學校認識，回到彼此生活崗位時才慢慢醞釀出愛苗，交往6年下來男生做過最浪漫的事已經讓鄭亞數都數不清，真要講的話是男生買車時車牌號碼選了鄭亞的生日數字，這點讓鄭亞只要一坐上車就會害羞不已。

2月將完成終身大事的鄭亞，未來會和老公定居東京，她打趣說她的充電計畫還包含上烹飪課，雖然做過餃子、麻辣鍋給另一半吃，但她的便當料理卻讓男生大吃一驚，或許兩地便當料理文化不同導致，讓鄭亞打定主意至少要做出合乎老公家庭口味的在地美味。她也希望大家能給她一年時間，屆時回來會給大家耳目一新的鄭亞，甚至不排除一圓歌手夢，心中那個愛唱歌的魂是不會變的。

鄭亞即將成為新嫁娘。（凱渥提供）

鄭亞第一次演戲就在《女兵日記》表現搶眼，隨著劇熱播接連演出同系列《女力報到》，但決定在第三季《小資女上班記》下車，鄭亞滿懷不捨，她說跟劇組演員們是有革命情感的，當初她們八仙女一起在南部「出操受訓」操出好閨蜜感情，和鯰魚哥也形同兄妹，一拍就是2年多下來彼此就像是真正的家人一樣，很難割捨得開，也因為這些日子讓她感受到自己是很幸運，首次演戲就嚐到甜美果實，但相對更害怕自己經驗太淺薄會辜負大家的期望，讓她想暫時先放下手邊工作去充電一陣子，希望2020年可以多到海外走走，學習語文和體驗異國不同風情民俗，再帶著滿滿能量重新回來。如果大家對她還是想念，仍然可以透過IG、臉書知道她近況動態。

鄭亞表示，演趙雅芝2年多以來，一直受到同劇演員和劇組工作人員照顧，感情就像家人一樣，心中滿是感謝和感恩，很難把大家都放下，是《女力》系列讓她知道自己除了會唱歌、畫畫以外還可以演戲，但也很擔心自己努力不夠無法跟上大家腳步，幾經熟慮讓她計畫在2020年先好好充電，

鄭亞說：「自己很喜歡有挑戰的東西，這次休息主要是想把語言學好，雖然曾去美國念語言學校，但還不夠專精，接下來會想要花時間繼續學。」除了語言，鄭亞對異國文化相當感興趣，打算給自己1年時間在2020年好好充電，四處走走體驗不同人生，當然期間有需要還是會趁空回來見大家。

(中時 )