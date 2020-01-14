「性感女神」安心亞睽違4年推出全新專輯《愛得起》，近日忙電影、電視劇、跨年表演及新專輯籌備，連夜無休讓她體脂短短一個月減少5%之多，日前跨年活動上安心亞的火辣熱舞，除了讓她好身材一覽無遺，也讓台下粉絲驚呼竟看見女神的「6塊肌」，不過滿滿行程讓她大喊吃不消，在拍攝新MV現場更和經紀人哭喊「收工後想要吃鹹酥雞啦！」

為了新專輯安心亞特地染上「草莓焦糖」全粉色頭髮造型。（環球音樂提供）

為了新專輯安心亞秘密集訓數月的超辣舞蹈，也特地變髮、染上全粉色頭髮「草莓焦糖」造型，更花了兩天時間漂染，為了讓顏色更加顯色，還得禁得起多天不洗頭的考驗，讓安心亞直呼「5天無法洗頭超痛苦，但看到成果後一切都值得」。而強烈粉色視覺，讓安心亞既有女神的柔美，更不失該有的自信個性，安心亞就是要告訴每個女孩，找到自己內心的聲音，看見自己愛自己，甜美也要有個性，才是下一代最新女神的代名詞。

安心亞期許新年願望「快讓我談戀愛」。（環球音樂提供）

農曆年到來，她也許下新年新願望「希望唱片、電影、電視劇都成績長紅；也希望今年能換大一點的房子。」此外更大喊「快讓我談戀愛！」原來最近隨參演的電視劇劇組人員去城隍廟拜月老，工作人員拜完一周後立刻桃花開，女神卻苦無著落，她幽默表示，「怎麼連個渣男都遇不到啊？」不平地要工作人員再陪她去拜一次，笑說「連草莓焦糖髮色都染了，一定會招來超大、超粉的桃花的」逗笑全場。

(中時 )