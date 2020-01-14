知名作家苦苓前陣子活躍於政論節目中，他今(14日)在臉書突然自爆「我是一個文學作家，為什麼要出來評論政治、而且頻繁的上政論節目？」原因，接著宣布永遠退出政論節目，「我盡力了，我可以安息了。從今以後，我不會再上任何政論節目，但是我會繼續寫書、寫臉書，往後的任務，就交給年輕的同志們來努力吧！」

設籍高雄7年多的苦苓，在臉書自爆為何會從去年開始上政論節目之因，「我以為自己終於可以退隱山林、安享晚年了。但是在去年這個時候，我赫然發現台灣出現了重大的危機：很有可能我們在今年如果投錯了票，就會永遠失去投票的機會。」

苦苓也透露其實過程非常辛苦，因為65歲的他每次都要拖著衰老身體，每次都要拖著衰老的身體，在台北高雄之間來回、一趟就要七八個小時；還要受到韓粉不斷地汚蔑、羞辱和詛咒。

「台灣817萬民眾，做了正確而堅定的抉擇，幫我們保住了國家主權、保住了民主自由制度，更保住了大家下一次投票的機會，我們沒有辜負民主前輩們犧牲奮鬥換來的寶貴成果。」

他最後宣布自己將永遠退出政論節目，「我盡力了，我可以安息了。從今以後，我不會再上任何政論節目，但是我會繼續寫書、寫臉書，往後的任務，就交給年輕的同志們來努力吧！也希望台灣人民，能和我繼續一起守護這塊美麗的土地。謝謝大家。」

(中時電子報)