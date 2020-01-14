基隆市警察局統計去年全年度共發生的近萬件交通事故，發現10大易肇事路段與去年幾乎完全相同，前3名為麥金路、中正路及基金一路。這3個路段共發生1230起交通事故，占全基隆市去年總交通事故發生件數的12.4％，其中，麥金路更是居首位，全年共發生417件事故。警方呼籲，民眾除了應該遵守交通法令之外，行經這易肇事路段時，應該更小心謹慎。

市警局交通隊表示，去年全年共發生9,877件交通事故，造成20人死亡、5,638人受傷，相較前年則增加了122件、死亡減少7人、受傷增加910人，更造成許多家庭經濟上的負擔，甚至家庭悲劇，警方依據發生事故件數，並列舉十大易肇事路段，排名依序為麥金路、中正路、基金一路、仁一路、源遠路、信一路、北寧路、南榮路、安一路及明德一路。

警方指出，在車禍發生時段從下午4點到6點最多，高達1386件，其次是晚上6點到8點的1,265件，分析原因是下班尖峰時間車流量大，而引發車禍的原因，則以未注意車前狀況及轉彎未依規定及未保持安全距離最多，警方也依統計數字指出，在地老人步行所發生的交通事故比率仍然高居不下，因此也建議在地長輩於清晨、天色昏暗及視線不佳外出時，最好穿著顏色較為鮮明的衣服，並注意左右來車，以減少交通事故發生。

(中時 )