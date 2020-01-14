崇美農場主人林美珠（右一）教導學生友善農耕。（張毓翎攝）

學生經過實務學習，對於「農耕」有了深刻的體悟。（張毓翎攝）

嘉義縣布袋國中擁有全縣最大的校地，4年前校長吳敏男為推展食農教育，邀請致力於友善耕作的崇美農場主人邱崇展、林美珠夫婦協助開發校園內的鹽灘地，教導學生從管理、種植、採收及販賣，推動食農教育一條龍向下扎根，讓學生體會農民對待土地的真誠，以及珍惜大自然所賦予的農作。

該校位於鹽灘地，土壤鹽度極高，土地耕種不易，因此校方除了運用離地耕種方式，還將校園落葉、廚餘等堆肥養地；教務主任邱妙蟬表示，校方運用錏管搭建骨架，舖設雜草抑草蓆，將落葉、果皮、玉米梗等，再以台糖蔗渣混合當作有機肥，養出一塊塊肥美、地力又扎實的農田。

林美珠表示，學生從開墾到包裝行銷，都親自動手，正所謂「怎麼收穫，就要怎麼栽」，另外，教導依照大自然的時序，種植當季作物，不同季節都為營養午餐添加不同的菜色，不僅學校老師投入心力在其中，布袋農會也提供經費在此計畫，全心全力教育學生。

環保局長張根穆也稱讚布袋國中推動的食農教育模式，他說，學生能體會尊重土地、守護環境的重要，珍惜餐桌上的食物，並身體力行，從生活中減少產生廚餘，堪稱環境教育最佳典範。

邱妙蟬說，落實「做中學，學中做」的教育理念，學生經過實務學習，對於「農耕」有了深刻的體悟，體驗農民的辛勞及收成樂趣；此外，若民眾想品嘗學生種的安心蔬菜，可到嘉義縣政府的「嘉有好市集」購買。

(中時 )