貿易協議簽署前 中國傳將增購美國汽車、飛機和能源產品 17:242020/01/14 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述消息人士表示，根據即將簽署的中美第一階段貿易協定，中國承諾未來兩年增加購買近800億美元美國製造的商品，並再購買逾500億美元能源產品。 報導稱，消息人士透露，未來兩年中國還將增加購買約350億美元美國服務。服務領域是美國對中國享有貿易順差的少數領域之一。 該消息人士稱，第一階段協議要求中國在兩年內增加購買美國農產品約320億美元，相當於每年增加約160億美元。若以美國2017年農產品出口規模240億美元為基準，總額將接近美國總統川普宣稱的400億美元的年度目標。 (工商 ) #美元 #美國 #中國 #增加 #貿易 也許您會感興趣 推薦閱讀 劉鶴13日赴美 簽首階段經貿協議 04:092020/01/10 兩岸新聞 美聯準會：貿易風險消退 2020全球經濟更好 15:442020/01/10 財經 中國人驕傲地「站起來」了 04:092020/01/11 兩岸藝文 庫德洛：中美第一階段貿易協議有望15日簽署 14:022020/01/11 財經 蔡勝選後美國兩個政治訊號 04:102020/01/13 論壇廣場 發動貿易戰美經濟重創 專家警告川普別高興太早 18:102020/01/13 財經 邁向國際！中女中攜手桑頓中學推雙聯學制 21:082020/01/13 生活 《美股掃瞄》美股消息面：美伊衝突緩解，油價連5跌 09:262020/01/14 財經 美學者：簽署貿易協定不代表貿易戰結束 10:562020/01/14 兩岸 非農產品！美陸貿易協議將簽署 最大宗訂單曝光了 11:422020/01/14 國際 財經熱門新聞 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 陸甩匯率操縱惡名 專家1句怒轟川普 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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