路透引述消息人士表示，根據即將簽署的中美第一階段貿易協定，中國承諾未來兩年增加購買近800億美元美國製造的商品，並再購買逾500億美元能源產品。

報導稱，消息人士透露，未來兩年中國還將增加購買約350億美元美國服務。服務領域是美國對中國享有貿易順差的少數領域之一。

該消息人士稱，第一階段協議要求中國在兩年內增加購買美國農產品約320億美元，相當於每年增加約160億美元。若以美國2017年農產品出口規模240億美元為基準，總額將接近美國總統川普宣稱的400億美元的年度目標。

(工商 )