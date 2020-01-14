市場憧憬中美即將簽署首階段貿易協議的利多氛圍下，美股三大指數前晚表現強勁，加上大陸A股三大股指14日早盤告捷，帶動香港恒生指數14日早盤進一步上升。恒指一度升近200點，衝破29,000點關口。

不過午後走勢轉跌，終場恒指下跌69.8點至28,885.14點，未能守住29,000點關卡。國指跌41.39點至11,355.37點，成交金額1,191.93億港元。

個股方面，騰訊跌1.5％，成交金額近109億港元。閱文跌9％、瑞聲跌4.4%、中海油跌1.5％、百威亞太升6.5％。

(工商 )