港股終止3連升 收跌69點 17:242020/01/14 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 市場憧憬中美即將簽署首階段貿易協議的利多氛圍下，美股三大指數前晚表現強勁，加上大陸A股三大股指14日早盤告捷，帶動香港恒生指數14日早盤進一步上升。恒指一度升近200點，衝破29,000點關口。 不過午後走勢轉跌，終場恒指下跌69.8點至28,885.14點，未能守住29,000點關卡。國指跌41.39點至11,355.37點，成交金額1,191.93億港元。 個股方面，騰訊跌1.5％，成交金額近109億港元。閱文跌9％、瑞聲跌4.4%、中海油跌1.5％、百威亞太升6.5％。 (工商 ) #指數 #早盤 #港元 #金額 #成交金額 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》盤中焦點股：勤誠、緯穎、神隆、宇峻、亞德客-KY 10:002020/01/10 財經 業績題材助威 聖暉早盤股價上漲 11:072020/01/10 財經 《日股》國際情勢緩解，日經指數早盤收漲0.15％ 11:422020/01/10 財經 《台北股市》盤中焦點股：世紀鋼、新光鋼、新日興、世芯、祥碩、順藥 10:172020/01/13 財經 營收創歷史新高 巨大早盤股價上漲 10:232020/01/13 財經 大選底定熱錢湧 新台幣強升1.13角 暫報29.906 10:352020/01/13 財經 櫻花去年營收創新高 早盤股價開紅盤 10:402020/01/13 財經 貿易局勢樂觀 陸股5板塊看好 04:102020/01/14 焦點新聞 《台北股市》盤中焦點股：信紘科、奇力新、信驊、聯鈞、中電、眾達 10:172020/01/14 財經 中美簽署協議前夕 港股早盤走強 11:362020/01/14 財經 財經熱門新聞 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 看衰台積電有理？ 天王分析師揭2大拋售危機點 - 財經 怕陸美撕破臉！ 台積電防斷供貨華為找來遊說大將 - 財經 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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