法德藥（4191）旗下抗思覺失調症用藥富馬酸喹硫平緩釋片（Quetiapine fumarate ER tablet）（商品名：代思）取得中國國家藥品監督管理局（NMPA）藥證後，於2019年底開始出貨貢獻營收，2019年12月營收創下近兩年單月營收新高。伴隨迅速標得中國9省醫院標案，2020年營運看俏。

據統計，富馬酸喹硫平在中國公立醫療機構終端的銷售額逐年成長，普通片與緩釋片合計2018年實現銷售額17.55億元人民幣，年增32.13％，其中緩釋片2018年成長大幅超越普通片。法德藥將搭上富馬酸喹硫平緩釋片快速成長的商機，搶占中國市場，代思銷售目標訂下每年約50％成長，期望上市銷售第三年後能順利取下超過20％市場份額。

富馬酸喹硫平是中國排名前三大的抗精神分裂症用藥，市場上有普通片及緩釋片，其中緩釋片僅有原廠藥思瑞康與法德藥子公司佛山德芮可製藥的代思取得藥證。

法德藥指出，富馬酸喹硫平緩釋片由康聯-KY（4144）子公司上海國創醫藥取得中國大陸市場總經銷代理，並以「首仿」之姿在1個月的時間迅速取得中國9個省份的掛網公示，意即可在公立醫療機構開始銷售，現已獲得10家以上的醫院採購訂單，預計3月底前全中國一半以上省份可完成公示。

法德藥廣東佛山的里水廠與和順廠均通過美國FDA及中國NMPA核查的cGMP藥廠，目前合計年產約8億片，足以滿足銷售成長。公司與上海國創簽署5年獨家產品總經銷合約，雙方約定供貨價格範圍，佛山德芮可製藥保有首仿藥的出廠價格優勢水準；由於代思為國產首仿藥，沒有價格競爭壓力，有利公司創造利潤。

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