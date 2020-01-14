國際獅子會長期關懷偏鄉教育，8年前開始辦理「每月一餐送愛」到偏鄉活動，2018年開始捐贈偏鄉學校購書經費，去年捐助偏鄉金額達250餘萬元，14日獅子會於左鎮舉辦品格教育贈書活動，受贈的17所學校158位學生展現閱讀成果。

國際獅子會300-D1區全球服務團隊GST在左鎮化石園區辦理「獅有情‧喜閱心‧園童夢」成果發表暨品格教育贈書活動，有口埤實小、保東國小、層林國小等17所學校158位學生參加頒獎及演出活動，以口說藝術及戲劇演出來展現「獅有情喜閱心」閱讀成果。

獅子會14日除贈送每校一套品格教育叢書，也表揚72位閱讀優良同學。獅子會全球服務團隊GST協調長林榮郁表示，教育是國家未來發展的根本，獅子會匯集各分會力量，希望從贊助偏鄉閱讀活動來鼓勵孩子學習，鼓勵孩子展現自我，這是國際獅子會的社會責任。

左鎮國小校長楊靜芳表示，獅子會長期支持偏鄉閱讀教育，捐贈圖書經費及學習經費，讓孩子們在偏鄉感受到社會的愛心，期望這樣的活動能夠持續，讓偏鄉的愛延續。

(中時 )