七大停車轉乘捷運站。（高市交通局提供／柯宗緯高雄傳真）

紅27區間免費商圈公車服務。（高市交通局提供／柯宗緯高雄傳真）

過年7天連假即將到來，高市交通局14日公布春節交通疏導計畫，特別針對哈瑪星、駁二、佛光山等各大觀光景點，提出疏運計畫避免塞車；公有停車場除夕至初三暫停收費4天。小黃費率20至29日止，全天按表收費，但春節需加成50元。

交通管制部分，駁二大勇路部分路段實施行人徒步區，旗津道路實施兩階段交通管制，往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線於連假期間1月23日至1月29日每日11至下午5時將管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪。

駁二特區周邊停車位時常一位難求，再加上棧庫群吸引大量人潮及車流。交通局規畫由鼓山一路或七賢三路直行至大公路接中正四路返回市區的替代道路，避開尖峰易壅塞路段。

交通局指出，崗山之眼主要聯外道路水庫路及大莊路已拓寬完成，提高道路服務水準及遊客安全旅遊品質，岡山警分局將機動管制僅供園區接駁車、共乘計程車及居民車輛行駛。

另外，為鼓勵民眾利用公共運輸出遊，交通局針對各個觀光景點規畫「捷運＋接駁公車」方式，遊客將車輛停放在7大停車轉乘捷運站，免去出遊塞車困擾，再搭配電子票證免費搭乘高市轄管公車、輕軌等優惠措施。民眾也可收聽警廣或利用「高雄任我行」APP、高雄市即時交通資訊網、省道即時交通資訊網等查詢。

(中時 )