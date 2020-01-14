汎德永業汽車股份有限公司（2247）今（14）日獲台灣證券交易所董事會通過上市案，預計最快可於今年第二季掛牌。初次上市普通股股票承銷案將採競拍作業。

國內新車市場2019年12月創下單月同期新高，汎德永業亦傳佳績，2019年12月合併營收達39億元，較去年11月成長23.93％，並創下三年來單月新高，年增率高達35.73%；隨著揮別主力車款產品週期的尾端，新車款陸續到位，2019年全年合併營收337億元，年增4.3%，回到成長軌道。

汎德永業表示，去年12月為傳統交車旺季，促銷活動力度大吸引買氣，加上BMWX1、1系列房車118i、3系列房車320i M Sport以及 Porsche主力車款Cayenne Coupe均陸續到港交車，推升去年12月合併營收創下三年來新高紀錄。

汎德永業進一步表示，隨著BMW陸續發表1-8系列轎車、轎跑車與X1-X7系列休旅車改款上市，再加上另一主要銷售品牌Porsche旗下主力車款Cayenne、Macan休旅車及911經典跑車均於近年全新改款上市，今年2月BMWX6全新大改款也將抵台，預期2020年將是汎德永業經銷品牌全車系產品完整呈現的一年。

為迎接未來電動車時代，以及看好電動車產業發展，汎德永業也將持續引進BMW及Porsche品牌能源車，並預計今年內Porsche首款電動車即可在台上市。

汎德永業資本額7.17億元，主要業務為BMW、MINI 與Porsche（保時捷）豪華進口車的銷售與維修保養業務，公司在國內豪華進口車市場已累積逾40年經驗，經銷據點布局完整。

(時報資訊)