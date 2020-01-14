街口電子支付在農曆春節旅遊旺季之前，宣布街口電子支付正式在日本啟用，讓街口電支成為台灣首家透過跨境合作實現於境外支付的電子支付機構，未來將持續拓展至台灣人常旅遊的國家。

本次街口電子支付推出的全新跨境支付服務，與日本各大支付機構合作進入日本通路，合作夥伴包含日本新生銀行子公司Aplus、軟銀集團子公司SB Payment Service、日本樂天銀行，以及全球最大的第三方預付卡公司InComm Japan等。街口執行長胡亦嘉指出，「跨境支付是商業模式的改變，不使用現有的信用卡體系，透過與日本合作夥伴提供金流服務，而沒有國際信用卡組織在中間，海外刷卡手續費1.5％自然就不存在了。且匯率方面，由於與銀行批次換匯，能得到更好的匯率，因此不論與現金換匯，或信用卡換匯相比，用戶皆會得到更合理的匯率價格，且匯率將清楚顯示於街口APP中。再加上日本零錢非常多，直接用行動支付將更方便。」

街口電子支付在日本的合作商家遍及各大通路，現階段已開通免稅店、百貨公司、大型電器與藥妝店等使用場景，更將持續增加通路，如東京羽田機場將在農曆春節後全面上線，預計於今年7月東京奧運前遍布所有重要通路。

(時報資訊)