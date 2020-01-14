E奶嫩模Yumi因2017年在臉書上po出胸部放在桌上的美照，分享自己忘記穿內衣就去看醫生的經驗，還說「想把內內搬起來給他聽」，2名網友批評Yumi「又不美」、「可悲台女」挨告，台北地檢署認為2名網友文章只是表達個人主觀評論，不構成妨害名譽罪，14日處分不起訴。

Yumi2017年8月間，po出她胸部放在桌子上的照片，並發文「以後看醫生絕對穿內衣，本來想說看醫生而已隨便穿沒想到他會用聽診，醫生隔著我的胸部壓著(正直醫生沒偷吃豆腐) 除了尷尬還真的好痛，想把內內搬起來給他聽，但真的尷尬，他似乎也很尷尬」。

但有2名網友批評Yumi「又不美」、「可悲台女」，Yumi提告，檢方調查時，2人都坦承發文，但沒錢賠償，希望當面向Yumi解釋道歉，Yumi拒絕。

北檢發現，2名網友被Yumi控妨害名譽的案子，先前已被新北地檢署偵結，以文章屬於個人意見，根據主觀判斷做出的評論等理由，將網友不起訴，因此北檢14日再度不起訴網友。

(中時 )