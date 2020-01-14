基隆市府與培德工家合作辦理職探營隊，讓學子寒假期間探索個人興趣。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

寒假即將到來，基隆市今年寒假結合市內大專職校與2所職業試探中心共同推出81梯次共2619個名額營隊，包括烘焙手作、孕婦與長照、小小創意達人及「潛艦國造－怒海焊匠」等多元課程，多數營隊免費提供學子探索學習，發展自己天賦興趣。

市府教育處14日邀培德工家西式餐點教師陳慧君與餐飲科學生展示手作草莓泡芙、水果戚風蛋糕捲等各類西式糕點，分享技藝學程歷程，宣傳今年寒假營隊活動招募對象從幼兒、國中小到高中，除可就近參與相關課程，其中活動有9成不收費。

教育處長林祝里指出，今年與聖心高中、培德工家、基隆海事、經國學院及明德暨碇內國中所設2所職業試探中心合作，精心準備各式寒假營隊活動，包括烘焙、餐旅、醫護、表演藝術、機械、航海及創意等各類職業試探營隊。

安樂高中自造實驗室及銘傳、百福國中暨安樂高中科技中心，以深入淺出方式帶入基礎電學、機械構造、電動木工、機電及飛行原理，其中「潛艦國造-怒海銲匠」營隊，讓國中學童認識並進行簡易海事實作體驗，各類營隊課程規劃個人生涯發展。

另外，今年開設也「高關懷」學生營隊和身障學生冬令營，藉此掌握高關懷學生寒假動態，協助家長減輕照顧負擔，社區教保資源中心為2至6歲學前幼兒開設「親子廚房」、「動物狂歡節」音樂派對，豐富孩子寒假生活，詳細活動資訊可查詢教育處網站。

(中時 )