基隆市除夕至初三連續4天，全市路邊停車格暫停收費。（許家寧攝）

農曆春節將近，基隆廟口的愛四路夜市，方便民眾採買年貨、伴手禮及吃美食，自18日起「過年不打烊」連續16天營業，除夕前的22至24日公車總站每天開出5班次「年貨公車」，除夕至初三連續4天，全市路邊停車格暫停收費，歡迎民眾來基隆玩。

市長林右昌表示，今年農曆春節期間，市府提供33項便民措施，陪伴大家過好年，為便利市民年節前採買年貨，年貨公車春節前3天每日早上8點至中午12點，每逢整點自公車總站發車，行駛途經循環站、成功市場、果菜市場、安樂市場等地。

春節期間，全市路邊停車格34條路段共約1500個多格，從24日除夕至27日初三，共計4日暫停收費；此外，23日彈性放假、28日初四及29日初五，考量維持市區觀光景點周邊停車秩序，並配合各商圈營運時間，也調整為部分收費。

垃圾收運部分從24日除夕當天，下午1時起全市展開巡迴清運垃圾，下午6時後全面停止收運垃圾，但清潔隊6點至11點在全市17處放置定點垃圾車，提供市民丟棄垃圾及資源回收物，農曆初一到初三全市停止收運垃圾，初四恢復正常。

同時為服務市民，春節期間的仍持續辦理獨居長者的送餐、居家服務工作，除港西街、東岸商場的旅客服務中心過年期間不打烊，市立游泳池、體育場、田徑場及暖暖運動公園，於23日至29日春節期間皆閉館未開放，請民眾多加留意。

(中時 )