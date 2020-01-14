過年期間，擔心無法繳手機費，會在家人好友頻繁聯絡感情的農曆年間斷訊嗎？五大電信陸續公佈了年節期間營業時間，關心的你可一起來了解。

＊中華電信

中華電信為便利用戶繳交各項電信費用，請客戶多利用金融機構、中華郵政、信用合作社、農、漁會辦理「轉帳代繳」，或利用該公司與金融機構合作提供之「語音轉帳」、「信用卡轉帳」、「網路繳費」、「ATM轉帳繳費」等多管道繳費方式，客戶亦可就近在統一超商、全家、萊爾富、OK等便利商店、該公司各地特約服務中心或受託代收該公司各項電信費用之金融機構繳費，請客戶多加利用。

中華電信今年農曆年延後繳費規劃。（中華電信提供／黃慧雯台北傳真）

＊遠傳電信

帳單延繳服務：原帳單繳款截止日為2/2(日)者可順延至2/6(四)；原帳單繳款截止日為2/5(三)者可順延至2/10(一)，原帳單繳款截止日為2/8(六)者可順延至2/11(二)，原帳單繳款截止日為2/11(二)者可順延至2/12(三)。為鼓勵用戶使用便利的線上繳款，也可點選簡訊帳單連結，線上銀行帳戶繳款免出門，用戶即可繳費。遠傳不只提供用戶便捷的繳款方式，更加碼回饋廣大用戶，即日起至2020年2月29日前遠傳個人用戶只要申辦e帳單(以e-mail或簡訊寄送帳單)，就可參加「電影大禮包」抽獎活動。

春節期間門市營業時間調整：全台遠傳直營及加盟門市1/24(農曆除夕) ~1/27(農曆初三)將依店點調整營業時間；1/28(農曆初四)起全台直營及加盟門市恢復正常營業。遠傳用戶服務eService 及行動客服APP，24小時提供客戶便利且即時的線上服務，走春拜年也能設定行動電話相關服務。

遠傳網路門市春節不打烊，再加碼送紅包！凡於過年期間(2020/1/23~2020/1/29)於網路門市，新申辦月租$499以上方案，加碼再送「遠東SOGO百貨禮券$600」。

網路門市出貨提醒：2020/1/15 (三) ~ 2020/1/22 (三) 進入春節宅配尖峰週，配達日將視物流業者配送狀況而定。2020/1/22 (三) 11:00起，因配合物流業者出貨作業，網路門市部分訂單將暫停出貨，1/30 (四) 起全面恢復正常配送。春節期間，網路門市電話客服皆正常服務，唯2020/1/23 (四)起，將暫停商品換/退貨服務，2020/1/30 (四) 起恢復正常。

＊台灣大哥大

帳單延繳服務：原帳單繳款截止日為2/6者可順延至2/10，原繳款截止日為2/7與2/9者，則可順延至2/11。

為響應環保，台灣大也提供多元繳費方式，用戶可免持帳單親臨myfone門市、透過行動客服APP、手機直撥579、公司官網、全國繳費網，或至統一、全家、萊爾富、OK等便利商店以多媒體機台補單或手機顯示「超商繳款條碼」進行繳款。更可透過驗證，立即取得親朋好友的帳單「超商繳款條碼」幫忙繳費。為回饋e帳單用戶，透過每月帳單簡訊通知的連結網址，即可參加e帳單「日日抽」活動。在2月底前完成申辦e帳單，還有機會抽中萬元購物金或價值3萬元的綠能時尚電動腳踏車。

春節期間門市營業時間調整：全省直營和加盟門市照常營業，其中，除夕 (1/24週五)各門市都提前至下午16:30打烊，僅部份特殊商圈店點除外，營業時間拉長到17:00-18:00不等，如信義威秀、台北三創、台北文創、西門町、士林夜市、台北通化二、桃園機場(第二航廈)、逢甲福星、台中東海二等；至於初一到初三 (1/25週六~ 1/27週一) 部分直營門市營業時間從11:30 ~ 20:00，加盟門市營業時間則從中午12:00 ~ 18:00；初四 (1/28週二)全省直營和加盟門市全部恢復正常營業時間。

＊亞太電信

帳單延繳服務：原帳單繳款截止日為1月25日及1月27日的用戶，可順延至1月30日繳費。

春節期間門市營業時間調整：直營門市除夕到初二(1/24 ~ 1/26)營業時間調整為11:00至17:00；初三到初五 (1/27~ 1/29)則是12:00至21:00，部份特殊商圈店點除外，如三創門市除夕營業至18:00，初一後則恢復一般日正常營業時間；加盟門市除夕當天大部分門市最晚營業至18:00，初一至初四(1/24 ~ 1/28)為11:00~19:00不等；而少部分加盟門市則是從初一休息至初四；年初五(1/29)全部門市恢復正常營業時間。

數位門市：亞太電信數位門市春節期間24小時不打烊，網路隨時都能下單申請，若是選擇讀卡機或超商身分驗證，完成後還能直接到萊爾富超商（據點全台超過1,400家）進行購卡和開通，最快10分鐘搞定。

熱門景點通訊品質優化：針對台中花博園區、竹山紫南宮、高雄愛河等景點熱區增設移動式基地，且於台61線(機場到八里段) 、屏鵝公路，增加臨時站台及擴充容量，滿足返鄉人潮需求，確保提供高品質的行動通訊及網路服務。

＊台灣之星

春節期間門市營業時間調整： 1/23 (小年夜)調整為12:00 – 20:30， 1/24 (除夕)調整為12:00 – 17:00 (部分門市營業)；1/25 (初一)全面不營業； 1/26 (初二)、1/27(初三) 調整為14:00 – 20:00 (部分門市營業)；1/28 (初四)調整為13:00 – 20:30； 1/29 (初五)起全面恢復正常營業。

網路門市農曆春節期間24小時不打烊，過年期間也可在家輕鬆購物、快速下單！物流方面，1/22至1/29期間將暫停配送，1/30起開始配送作業，將依訂單成立時間順序盡速完成配送；超商取件最快2/1可到店取件，若農曆春節前貨物已配達超商，年假期間仍可取件。因收件地區不同，商品送達時間也會有所差異，配送平均預計在1至3 個工作天送達，配達日仍以實際情況為主，用戶可隨時至【網路門市>訂單查詢】查詢訂單進度，若尚未顯示出貨日期，即表示該商品尚未開始出貨。

(中時電子報)