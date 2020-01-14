在美國與大陸簽署第一階段協議前夕，美國財政部13日宣布，將大陸移除匯率操縱國名單；對此，專家怒轟此舉凸顯美國總統川普把外匯報告當成政治操弄工具。

美國在去（2019）年8月將大陸貼上「匯率操縱國」的標籤，歷經5個月時間，就在川普與大陸國務院副總理劉鶴於15日簽首階段協議之前，美方認為，此次協議北京承諾對匯率等關鍵議題進行改革，因此決定把大陸從匯率操縱國名單中移除，但仍列入觀察名單。

美國財經媒體報導，Tempus Inc外匯策師陶艾爾（John Doyle）說：「這是被川普拿來當做討價還價的工具。我們不禁懷疑，若匯率報告如此容易能達成政治目的，那麼接下來，誰會成為被操弄的對象？

此外，部分經濟學者也質疑美方的決定，前財政部官員索貝爾（Mark Sobel）發推文表示，即使大陸對美國有龐大的貿易順差，但因經常帳餘額占國民生產毛額（GDP）比重不大，干預也不多，將大陸列入匯率操縱國是錯誤的政治動作。

(中時電子報)