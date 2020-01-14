新莊區輔大醫院今(14)日舉辦贈春聯活動，邀請輔大師生現場揮毫，更準備了Q版春聯，開放民眾免費索取。（吳亮賢攝）

輔大學生現場揮毫。（吳亮賢攝）

新莊區長朱思戎（中）、輔大醫院院長王水深（右）現場發放「家金鼠喜」春聯。（吳亮賢攝）

農曆新年在即，新莊區輔大醫院今(14)日舉辦贈春聯活動，邀請輔大中文系教授、書法家孫永忠現場揮毫，除了有字體優美的傳統春聯外，輔大學生也發揮創意，繪製Q版春聯，新莊區公所也到場發放「家金鼠喜」春聯，吸引大批民眾排隊索取，為醫院的嚴肅氣氛，增添一股暖流。

贈春聯活動從下午2時開放至下午4時，活動還沒開始，即有數十位民眾排隊等候，孫永忠指出，今年特地準備了80道春聯題目，開放民眾選擇，其中包含多副鼠年主題對聯，以及Q版的老鼠春聯，應景又喜氣。

孫永忠表示，由於索取人數踴躍，往往一提筆就連寫4個小時，因此也帶了7名優秀的書法課學生一同參與，「和大家一同慶新年、沾喜氣。」

輔大新聞系二年級的林絜儀說，從小四到現在，學習書法已超過10年時間，每逢新年都會有親戚索取親筆春聯，進大學後，才第一次在公開的場合提筆揮毫， 「感覺有點緊張，怕寫不好。」

輔大醫院表示，春聯原只開放院內同仁及病患、家屬索取，但因反應熱烈，每年都吸引不少民眾前來，除了孫永忠老師及志工戴老師的作品外，學生的作品也相當有水準，備受民眾好評，「希望藉此讓醫院不只是看病的地方，也能感受到藝術與溫馨的氣氛。」

此外，今年新莊區公所也共襄盛舉，由區長朱思戎親自到場發放新北市「家金鼠喜」春聯，取自台語諧音「家，真舒適」，表露新北市安居樂業的特色，祝福民眾新年快樂。

(中時 )