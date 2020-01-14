烏克蘭國際航空公司的一架波音737-800各機，於1月8日從德黑蘭機場起飛後不久墜毀，隨後多項證據證明是伊朗的地對空飛彈所擊落，伊朗官方在堅持一天後終於認錯，承認誤將客機當成敵對巡弋飛彈，無意中擊落了飛機。為了表示負責，伊朗司法部發言人說，犯錯的相關人員已經被捕。

俄國衛星網報導，伊朗司法發言人伊斯梅利（Gholam Hossein Ismaili）說，正在努力調烏克蘭飛機失事事件，並且將主要幾個肇禍者逮捕，以查明事故原因。

他補充說，伊朗已同意其中一個黑盒子送到法國去解讀。

這起重大飛行事故，造成176名乘客和機組人員喪生，死者最多是伊朗籍，其次是加拿大、烏克蘭、阿富汗、德國、瑞典以及英國的公民。

(中時電子報)