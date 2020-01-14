烏克蘭國際航空公司的一架波音737-800各機，於1月8日從德黑蘭機場起飛後不久墜毀，隨後多項證據證明是伊朗的地對空飛彈所擊落，伊朗官方在堅持一天後終於認錯，承認誤將客機當成敵對巡弋飛彈，無意中擊落了飛機。為了表示負責，伊朗司法部發言人說，犯錯的相關人員已經被捕。
俄國衛星網報導，伊朗司法發言人伊斯梅利（Gholam Hossein Ismaili）說，正在努力調烏克蘭飛機失事事件，並且將主要幾個肇禍者逮捕，以查明事故原因。
他補充說，伊朗已同意其中一個黑盒子送到法國去解讀。
這起重大飛行事故，造成176名乘客和機組人員喪生，死者最多是伊朗籍，其次是加拿大、烏克蘭、阿富汗、德國、瑞典以及英國的公民。
文章來源：Iranian Judiciary Spokesman Says Several Arrested for Their Role in Ukraine Plane Crash - Reports
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。