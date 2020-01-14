貢寮區漁會的貢寮鮑罐頭伴手禮。（新北市漁業處提供／譚宇哲新北傳真）

24日就是除夕，全國漁會1月17日至19日在三重魚市場廣場前舉辦「2020我愛寶島鱻魚」漁貨大街，集合全國各區漁會最具年節指標性的平價漁貨，提供折扣、百元競標、送購物金等多項優惠，邀請民眾辦年貨、過好年。

全國漁會漁貨大街活動今年邁入11周年，全國漁會指出，傳統年貨大街多半因為冷凍運輸技術尚未發達，年節海鮮多以乾貨形式呈現，隨著冷凍科技發達，海鮮漁獲得以最方便、快速冷凍送達消費者手上，品質穩定有保障。

全國漁會表示，今年漁貨大街邀請全台各區漁會集結，讓民眾用最實惠的價格買到各地漁獲，除了17至19日連續3天舉辦百元鮮魚搶購活動，活動排隊前50位民眾，還可獲得50元購物金，另加碼1元鮮魚競標、主廚料理教室、好料試吃、滿額摸彩及DIY等好康活動。

全國漁會表示，漁貨大街於1月17日至19日早上8點至下午2點在三重示範魚市場廣場舉行，避免人車眾多，建議民眾車輛停放鄰近停車場，並提早準備保冷袋（箱），步行前往搶購。

(中時 )