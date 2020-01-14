台南市政府文化局與「芒果遊戲」聯手打造實境遊戲，結合柳營區的劉啟祥、吳晉淮名人故居，讓遊客在參觀的同時，還能透過解謎遊戲更加了解歷史。（莊曜聰攝）

地方深度文化旅遊也能與遊戲結合，台南市文化局與知名遊戲製作團隊「芒果遊戲」跨界合作，聯手打造出全新實境遊戲《畫中的女人》，遊戲的場所就設定在柳營區的吳晉淮、劉啟祥2大名人故居，透過現場找尋線索、破解7大謎題，讓民眾在遊戲同時能夠仔細地參觀名人故居，更了解2位名人背後的歷史脈絡。

《畫中的女人》的劇情設定巧妙運用劉啟祥、吳晉淮相近的出身年代，講述一段鄉野傳奇，知名畫家劉啟祥故居中掛著一幅女子的圖畫，竟然幻化成真的女子，還遇到音樂才子吳晉淮，引發一場單相思，最後卻無疾而終，遊戲的目的就是要解開這場單相思的結局。

芒果遊戲以「展館作品」、「藝術家生平」為主題，將帶領玩家進入這2座名人故居，透過奇幻故事的劇情引導，在展館內尋找線索、推理解謎的體驗過程中，更能認識2位在台灣本土歌壇、畫壇都相當重要的藝術家作品及成就。

南市府文化局指出，吳晉淮音樂紀念館今年農曆初一、二就邀請柳營在地知名Monday樂團熱力開唱，還有台語老歌經典樂曲賀新春；劉啟祥美術紀念館的常設展「期頤之樓、百年之春」，結合過往藝術家使用的生活道具與花藝裝置，介紹劉啟祥生平、家族及經典複製畫作；實境遊戲則從初一起開放，遊戲道具包可洽臉書「芒果遊戲」專頁。

(中時 )