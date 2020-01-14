高雄市長韓國瑜（中）14日宣布，高雄燈會藝術節從1月29日大年初五登場，一連12天在愛河畔舉行。（柯宗緯攝）

高市觀光局長邱俊龍14日表示，今年燈會主燈「快樂的出帆」取「高」字為主體造型。（柯宗緯攝）

今年高雄燈會藝術節主燈「快樂的出帆」取「高」字為主體造型，象徵著高雄「向上向善」的意念。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄燈會藝術節14日舉辦宣傳記者會，市長韓國瑜宣布燈會從1月29日大年初五登場，一連12天在愛河舉行。主燈「快樂的出帆」取「高」字為主體造型，有滿載而歸意味。除7大主題燈區外，更有國內外13個表演團體輪番演出，預料吸引百萬人潮。

韓國瑜表示，今年高雄燈會內容精彩可期，其中重頭戲生肖燈區，以「鼠」為主題，有別往年台座陳列方式，以親子互動更添趣味；表演團體有明華園戲劇團、九天民俗技藝團、陳昇與新寶島康樂隊、西班牙高空秀、法國白馬夜光秀等，天天帶來精彩演出。

韓國瑜提到，愛河周邊有迎新發福市集，提供好吃好玩攤位，更有美麗愛河水舞秀，邀請大家到高雄走春，搭乘文化遊艇、走訪崗山之眼、至六龜寶來泡溫泉，或到鼓山來趟軍事觀光、旗津大啖海鮮賞夕陽、佛光山祈福看花燈，感受高雄從早到晚的美麗風光。

觀光局長邱俊龍指出，燈會找來6位國際藝術家協同創作，其中主燈「快樂的出帆」由台灣CIS設計之父林磐聳設計，以高字為整體造型，期望高雄如同這艘高字大船快樂出航、滿載而歸。

邱俊龍表示，沿岸燈區依照不同主燈，分為藝術燈區、生肖燈區、創意燈區、宗教燈區、企業燈區、競賽燈區及打卡熱點；愛河南端以愛河水舞取代傳統煙火，愛河北端則有「愛之鯨」裝置藝術，保證帶給民眾全方位新感受。

(中時 )