民進黨台北市立委當選人高嘉瑜，選前為了開演唱會特地去看「嗓音權威」。(圖/摘自高嘉瑜臉書)

高學歷正妹人人稱羨，一名網友在PTT發文指出，近日認識了一個北一女、台大畢業的正妹，但發現她有一個驚人缺陷，讓他很傻眼，不知道到底要不要接受，沒想到網友一看，直接揪出本尊疑似剛選上台北市立委的高嘉瑜，引發熱議。

原PO在PTT分享「最近認識一個女生外型不錯，又是北一女、台大的高學歷正妹，唯一的缺點就是唱歌很難聽，唱歌很難聽就算了，可是她又很喜歡唱歌給大家聽..大家每次都受不了，我在想到底要不要接受她的追求，北一女+台大正妹雖然很吸引人，但想到歌聲就…萬一以後天天唱歌給我聽怎麼辦？」詢問鄉民「高學歷正妹，但是唱歌超難聽大家可以嗎？」

沒想到貼文一出，馬上有網友神解「這不是高嘉瑜嗎？」、「高嘉瑜嗎？我可以啊」；也有不少網友回應「正妹當然可以！」、「唱歌難聽哪是缺點啊，一堆人也很難聽啊，不然給我」。高嘉瑜選前曾辦人生第一場演唱會，不料喉嚨「燒聲」倒嗓，高嘉瑜當時表示「大家可能不能有太高的期待，但我至少不會讓買票的聽眾失望！」。

(中時電子報)