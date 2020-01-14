運達投顧分析師洪任浚認為，資金流向會決定行情方向，去年是中美貿易大戰最激烈的時刻，今年則是貿易戰的歇戰期，景氣也將從谷底回升，去年的低基期將造就今年的高成長，進而激勵股價表現。個股方面，本周納入投資組合的智伸科，2019年營收創歷年新高，新品將帶動2020年營運呈現跳升。

他指出，儘管不少個股12月營收欠佳，股價卻不再下跌，並從底部開始反轉，法人亦逢低承接，反而是散戶見到利空而放空，空單累積的越多，軋空力道就會越強，此即是個股間的籌碼戰爭，而軋空通常在行情轉折時出現，在技術面未出現轉折訊號前，心態上必須保持平穩。

景氣轉折族群當中，宜選擇去年表現最差的族群，由於基期低的關係，一旦業績恢復穩定，成長速度將相當顯著，自然會激勵股價大幅彈升，舉凡近期強勢的記憶體、矽晶圓、被動元件、工具機等族群就是在這樣的基礎上展開反彈，正是所謂的無基之彈。

後續等到企業的營收及獲利產生爆發性成長時，往往都是股價的相對高點，因此，操作面需搭配產業趨勢與特性作評估規劃，同時買在股價拉回之際，買點只要正確，勝率也將拉升一半以上。

(工商 )