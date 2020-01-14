倫元投顧分析師陳學進表示，台股14日開高走高，終場上漲66.39點，漲幅0.55％，收在12,179.81點，櫃買指數同步收紅，終場上漲1.35點，漲幅0.91％，以149.62點作收。

三大法人方面，外資續買41.01億元，投信續買6.81億元，自營商續買5.84億元，惟外資於台指期貨市場上減碼2,506口多單，累計淨多單部位為39,879口，心態呈現中性偏多不變。

離農曆年封關僅剩4個交易日，然地緣不確定性因素消除、選後回歸基本面，加上中美第一階段貿易協議將於15日完成簽署，以及內外資法人與大戶買盤歸隊下，台股後市行情不容小覷。

類股方面，被動元件相關個股受惠於奇力新子公司旺詮針對大中華區代理商調漲全系列厚膜電阻價格，幅度達10～15％，除帶動奇力新14日率先開高大漲，包括國巨、華新科、信昌電、禾伸堂及大毅也同步跟進，消除持續下殺再破底的危機與風險。

此外，5G基礎建設如火如荼進行，大陸也傳出將重啟回傳網路招標，光收發模組廠眾達-KY、聯鈞及聯亞14日同步強彈，激勵功率放大器（PA）業者宏捷科與全新、IC載板廠欣興及南電等個股出現止穩回彈。

個股方面，本周納入投資組合的群創，擁低股價、低淨值比題材，同時受惠韓廠紛紛關閉LCD產線，儘管14日呈現高檔量縮震盪，但內外資法人心態偏多不變下，只要後續量價不失控且守穩10日線或月線，大漲再創新高的機會仍可期待。

隨著權王台積電法說會將於15日登場，相關設備股弘塑、無塵室設備廠漢唐、自動化設備廠公準、晶圓測試板業者精測、晶圓級封裝業者精材及矽晶圓業者環球晶14日提前表態外，Mini LED概念股惠特與聚積、戶外功能鞋業者鈺齊-KY等，14日股價表現也相對亮眼，顯見多頭可用之兵眾多，因此後市行情仍是偏多看待，投資人只要選對趨勢、產業及股票，年前賺取大紅包、年後大豐收的機會可期。

(工商 )