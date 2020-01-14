華冠投顧分析師吳官隆表示，美股13日收高，道瓊指數漲83點、收在28,901點，美中貿易協議將在1月15日簽署，雙方無意再啟戰端。14日亞股之中，台股、日股、韓股、港股等都呈現走揚，但是陸股卻走跌，上證指數午後在3,081點附近跌0.3％，上攻力道暫時熄火。

他指出，觀察台股盤面，被動元件、矽晶圓與印刷電路板等皆上漲，光學鏡頭玉晶光及大立光、IC設計的晶豪科亦彈升。而矽晶圓的環球晶與中美晶收高，帶動上櫃指數收盤上漲0.9％，以及加權指數收在當日相對高點，留有小紅K棒，選舉行情延續。 台股14日受到選後的安定氣氛帶動，整體呈現走升，加上矽晶圓、風電和記憶體類股出現轉強走勢，激勵不少中小型股同步彈升。整體而言，電子族群止穩，且上櫃市場由矽晶圓領軍上攻，本周起的後市將更樂觀看待。

個股方面，本周納入投資組合的景碩，14日漲0.65元、收50.3元，60日線壓力落於50.6元，KD指標在22附近低檔轉強。14日量縮上漲，接近季線反壓，15日有機會補量作攻擊。

(工商 )