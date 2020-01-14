北捷取消電子票證8折優惠，銀行業者馬上就找到可以「逆勢」切入找到新刷卡商機的機會，其中，兆豐銀14日馬上宣布，將從2月1日起，針對兆豐icash聯名卡系列卡片推出「搭北捷，免登錄直接送10％回饋」活動，等於再幫卡戶省下約10％的北捷車票費。

近二年來積極開發信用卡業務，且多元化開發年輕族群的兆豐銀，日前已拿下2019年的台灣最佳信用卡獎，而兆豐銀預定在15日發行聖德科斯iCash聯名卡，針對北捷取消的8折票證優惠所提出新的優惠方案，正好可搭上新聯名卡發行發動新的行銷攻勢。

兆豐銀卡部主管指出，根據台北捷運公司規劃，2月起若依「搭乘忠誠度」來決定每張卡每個月回饋的比例，那麼每月搭乘11到20次會回饋10 %，相當於全票票價9折；20到30次回饋15 %，相當於85折，30到40次則是回饋20 %，相當於全票8折。換言之只要搭乘次數低於40次，票價折扣都將較先前縮水。

為讓兆豐iCash卡友能輕鬆享受優惠，不受次數限制，兆豐銀行特地推出台北捷運10 %回饋優惠，只要平日用兆豐icash聯名卡系列卡片，包括統一獅聯名卡、Gogoro聯名卡、聖德科斯聯名卡來搭乘台北捷運，每天的第一筆搭乘金額都能享受10％的回饋，每卡每月上限50元，相當於每1張卡片的優惠相對應的捷運乘坐金額都可以到達500元，等於把北捷這裡折扣縮水的部分給「補回來」。

(工商 )