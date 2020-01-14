隨著大選結束、房市復甦態勢明確，民眾的購屋信心達到近六年最佳，根據信義房屋調查，看跌房價者比例收歛至30%，為近六年新低，看漲房價成長至20%、認為未來房價持平也有50%，均是六年來最高。

近來多家大型房仲業者所作的房價看法調查，均呈過去空方占多數，如今多空看法已較接近。信義房屋調查顯示，2017年時看跌房價達74%、看漲房價僅6%，當時多空看法差距相當懸殊，三年期間，看跌房價者比例腰斬、看漲房價者比例數倍成長，雖然目前看跌房價者仍大於看漲房價者，但多空看法兩者已大幅拉近。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，房市2019年的交易量為近5年最佳，多數買方認為未來價格持平、波動有限，也有超過半數的54%民眾預期選後房市景氣持平，房市政策偏向中性。不過，購屋信心回升到六年最佳的時刻，並非屬於認為房價會明顯上漲的樂觀情緒，短期內還是屬於自住回流，房市價穩量增的階段。

曾敬德表示，另一項針對購屋的主要考量因素調查，買方主要考量「房價負擔」(38%)及「房屋的合適度」（39%），至於考量未來房價漲跌者僅17％，不到前兩項因素的一半，顯見現階段民眾考量的是能否負擔的起，與房子是不是真的符合自己的需求，並非去考慮買了房價會漲或會跌。

永慶房產集團日前公布的第1季房市前瞻報告，其中針對民眾對房價趨勢的看法，亦呈現相同趨勢，自2015年以來，大幅看跌、小幅看跌比例均明顯收歛，維持不變比例大幅增加至45%，顯示民眾對房價預期心理傾向平盤整理格局，若就各都會區觀察，新竹以南樂觀程度高於北部，雙北、桃園由看跌轉趨持平。

(工商 )