台南市政府因應即將到來的春節可望帶來百萬觀光人潮，籌辦逾50項活動與春節交通疏導措施，限量市長紅包預計將於22日發放。台南市長黃偉哲表示，市府跨局處通力合作，確保良好旅遊品質，不但安排12大景點旅遊，也準備相對應交通疏運措施外，並透過智慧交通與智慧停車等業者協助，協助外地遊客到台南時行駛順利、順利找到停車位。

黃偉哲今天率市府團隊召開春節假期行春活動暨交通疏導因應記者會，除歡迎國內外旅客到台南旅遊度假，也強調市府在春節7天，會強化交通秩序維持各項作為，以提供順暢交通環境，有效紓解過年期間各景點交通順暢。

市府表示，「2020台南行春」網頁已上線，共有5大類、超過50項活動，包括新化年貨大街、後壁花海、六甲菁埔埤落羽松、龍崎光節、月津港燈節及鹽水蜂炮，都不容錯過；已成熱搜景點的山上花園水道博物館、左鎮化石文化園區及水交社文化園區，預期也將迎接大量人潮。

來台南更不可錯過古蹟，新春期間有「新春大道藝／臺南」活動，將在安平樹屋、安平古堡、億載金城、臺灣船園區、赤崁樓、山上花園水道博物館展開，邀集國內外表演者演出，型塑多元獨特的年節氛圍。另外，每年春節前夕民眾都相當期待的限量市長紅包，預計將於22日發放，領取的時間與地點，請大家持續關注黃偉哲市長臉書粉絲團。

交通局表示，針對熱門活動與景點交通疏運，已完成月津港燈節、鹽水蜂炮、龍崎光節3大活動及安平古堡、赤崁樓等12大景點交通疏運規劃，相關交通資訊民眾可利用交通局網站、台南市政府即時交通資訊網，及交通局提供的安平GO好行、台南好停、大台南公車、T-Bike等APP查詢。

交通局也印製「春節期間交通疏導訊息」宣導摺頁，民眾可於國道1號新營、仁德服務區，國道3號東山、關廟服務區、交通部觀光局雲嘉南國家風景區管理處、交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處、台鐵台南站、高鐵台南站、觀光旅遊局各旅遊服務中心、各古蹟及藝文中心、市民服務中心等地免費索取。

交通局建議，春節期間可多利用「大台南公車」搭乘優惠。例如雙層巴士推出新票價優惠，持市民卡搭乘雙巴一日票僅99元，1月20日起3個月內，外地遊客也可購買1日券150元、2日券250元優惠票，全新經典路線延駛安平地區，僅停靠台南火車站、赤崁樓、神農街、小西門、孔廟、安平漁人碼頭、億載金城等古蹟菁華景點。另外，還有T-Bike站點61處，及春節期間台灣好行88、99路公車半價優惠，歡迎來台南體驗「搭乘公車、騎腳踏車、輕緩步行（BBW）」的慢遊輕旅行。

南市計程車運價在1月20至29日為按表計費（春節加成50元已計入）。至於春節期間停車收費方式，除崇善路龍山、東光路地下、文化中心廣場、榮譽街、崇明路E6、德光公園、崇明五街公兒E37、和平公園停車場、大學路社E2等32處，全年無休照常收費外，其餘公有路邊、路外停車格位，1月23至29日暫停收費。

交通局強調，將透過大台南智慧交通中心監控春節市區交通、台南轉運站改善火車站北門交通狀況。為了能即時處理春節期間的交通問題，也開設「交通疏運指揮中心」，自1月25至29日監控各主要道路的車流情形，即時因應處理各種交通問題，專線電話為(06)298-8944。

(中時 )