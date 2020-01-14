總統選舉落敗，高雄市長韓國瑜回到市府，率領團隊拚農曆年前各項準備工作；去年他帶著親友到峇里島過春節，據了解，今年他已決定不出國，在台灣與家人過年，確保萬一有需要，幾個小時內可趕回高雄，且將擇期在高雄發市長小紅包。

韓國瑜就任高雄市長後第一個農曆春節假期，2019年2月3日，他帶著親友從桃園機場出發，直奔峇里島度假，5天4夜入住知名Club Med度假村，引來前朝幕僚批評，說過去陳菊都沒休假，網友也酸言酸語不斷。

反而是經常批評韓國瑜的桃園市議員王浩宇，當時竟在臉書發文挺韓，認為政治人物也是人，大家都會累，看到韓國瑜到峇里島度假被罵翻，他感到很難過，凸顯台灣病態現象，竟然期待政治人物全年無休，連陪家人的權利都沒有。

2020總統大選，韓國瑜落敗，回到高雄市政府，14日召開銷假上班後首次市政會議，因農曆年在即，他指示因年節會有很多觀光客來高雄，必須要將交通疏運、食品衛生、環境乾淨等工作做好，相關資訊也會在市府交通局、文化局、觀光局、新聞局等網站公布。

此外，他要求春節期間，所有單位留守人力要充足，做到隨時反應民眾需要，局處首長的手機也要保持暢通，與他第一時間聯繫。

據了解，韓國瑜已決定今年不出國度假，但會休假與家人一起過年，即使安排短期旅遊，也是鄰近高雄的國內景點，確保隨時可以在最短時間趕回高雄。

市府也印製市長小紅包，近期會規畫過年前由韓國瑜在四維行政中心、鳳山行政中心等處發放，祝福市民鼠年如意。

(中時 )