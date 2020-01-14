第17屆SBL超級籃球聯賽上半季賽事進入倒數，台銀米歇爾（Charles Mitchell）在上周賽事繳出場均「雙十」22分、13籃板，並於二度交戰璞園時，在第四節投出關鍵三分球反敗為勝，帶領球隊擠下璞園，佔領第三名位置，同時也獲選為單周最佳球員。

雖然米歇爾為球隊贏球的重要功臣之一，但對於獲選為單周最佳球員並不居功、將勝利歸功於團隊，並表示「很開心可以獲得這個獎項，也會繼續努力讓球隊更好，幫助球隊在上半球季劃下完美的句點。」

台銀總教練陳國維給予米歇爾高度肯定，「他是一個很受教的球員，教練團的攻守設定均會盡全力去完成，更是一個很有鬥志的球員，希望他繼續幫助隊友，讓球隊的團隊戰力越來越好。」

第17屆SBL超級籃球聯賽上半季最後一周賽事將於17在桃園巨蛋展開，台灣啤酒籃球隊已於上週封王，裕隆目前坐上第二名的寶座，緊追在後的璞園跟台銀勝率相當接近。台銀將迎來三連戰，期望能延續團隊氣氛，繼續將勝場數往前推進。

(中時 )