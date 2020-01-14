農曆新年進入倒數時刻，除了尾牙春酒禮品的採買外，更是家家戶戶除舊佈新的最後一波採購潮。燦坤3C在年前推出「全民購物節」活動，推出最多超殺優惠與消費者一同過好年！活動自1月15日(三)起至1月19日(日)為期五天，精選直降兩萬SAMSUNG 75吋 4K電視、Panasonic 日本原裝411公升變頻冰箱40,000元有找、iPhone 11 Pro Max直降93折再送市價1,980元周邊商品；此外，更有每日限時限量優惠，以及會員獨享的豪華滿額禮與秒殺排隊商品，凡消費不限金額還可把燦坤獨家設計的鼠年紅包袋帶回家！

燦坤商品部總經理李經緯表示：「隨著年節腳步接近，正是電視、冰箱以及各式清掃潔淨家電的買氣高峰期；此外，長達7天的年假也帶動電競、筆電及Switch組合等遊戲需求。最新款的iPhone 11 更是尾牙春酒贈禮排行榜的第一名，燦坤3C針對以上最具有話題性的商品提供年前最優價格再加碼眾多好禮回饋消費者。最後，燦坤台新生活聯名卡消費最高回饋高達4,500元，想在年前把握最佳採購時機的民眾千萬不要錯過！」

因應2020年東京奧運賽事，消費者對於大尺寸4K電視詢問度大幅增加。燦坤3C精選多款電視直降萬元，SAMSUNG 75吋 4K電視活動價59,900元(限量500台)，現省20,000元，登錄再送總市價6,990元 SAMSUNG Soundbar N300+郵政禮券 ; Panasonic 65吋 4K電視活動價僅要29,900元(限量300台)，再送獨家神秘好禮！全民購物節期間購買指定電視另額外加贈市價1,380元松井1.8L晶玻炫光濾網泡茶壺或市價6,980元松井5.5L無煙免油健康氣炸鍋。年菜保鮮不可少的Panasonic 日本原裝411公升旗艦ECONAVI五門變頻冰箱，活動價39,900元，現省7,000元；還可享政府補助最高2,000元，原廠再送市價6,000元的真空彩樣燜燒鍋及7-11商品卡，燦坤3C再獨家加碼市價4,999元的摩堤肋烤盤套組(數量有限，送完為止)，總優惠價值近2萬元！好禮多到數不完！另外，年節假期準備好來場連線遊戲了嗎？ASUS ROG i7 9代獨顯電競筆電G531GD，現省6,000元，活動價29,900元(限量250台)，還可用1,990元加購原廠延長保固一年份。電競螢幕熱銷冠軍的msi 21 : 9電競2K曲面賽事級螢幕下殺5折，活動價只要9,999元(限量300台，含檯面機)。

觀察今年尾牙銷售趨勢，以高單價的話題新品最受歡迎，包含新款iPhone11系列機種及年末聚會不可少的Switch主機等，都是榜上有名的熱銷好禮。iPhone 11 Pro Max 256GB活動價42,400元(限量500台)，現省3,000元，再送市價1,980元保護殼+保護貼，還可享12期0利率！任天堂Switch藍/紅主機搭配最新款劍或盾+指定遊戲片多選一的組合，活動價僅12,799元(限量200台)，燦坤3C獨家再送神秘好禮。

此外，因應年終掃除需求，價格帶落在1.5萬至2萬元的吸塵器與掃地機器人已較平日業績成長3成，Dyson V10 Fluffy SV12 無線吸塵器直降69折，活動價15,888元(限量1,500台) ; 燦坤3C好評獨賣的roborock 石頭掃地機器人第二代S6曜石黑，現省2,000元，活動價13,999元(限量2,000台)，加贈市價890元三合一充電線。打掃環境整潔的同時也要預防室內空氣二次汙染，Honeywell 10坪智慧淨化抗敏空氣清淨機活動價9,900元(限量300組)，現省4,000元；再送總市價3,480元的Honeywell顆粒活性碳濾網+Oster隨行杯咖啡機(不挑色)。

燦坤3C會員獨享優惠，消費滿額就送你滿額禮！消費滿12萬元即贈圍爐必備的膳魔師鍋具三件組(市價5,700元，限量200組)。消費滿25萬元即贈飛利浦健康氣炸鍋 (市價8,990元，限量100組)。消費滿50萬元，即贈iRobot Roomba 890 wifi 掃地機器人 (市價24,999元，限量30組) 或Dyson 氣流倍增器(市價20,500元，限量15組，不挑色)。此外，會員們還可獨家購買秒殺排隊商品！1月15日(三)至1月19日(日)，全台門市每日早上12時準時開賣兩款限量商品，最高可享32折優惠！1月15日(三)亞太暢遊卡-日/韓5日吃到飽只要333元，現省266元(限量1,500張)；1月17日(五)DIKE藍牙微型劇院下殺32折，秒殺價只要1,690元 (限量1,000台)。1月18日(六) ADATA 13W大角度LED燈泡(4入組)，只要269元 (限量2,000組)。1月19日(日)tp-link 家庭安全防護Wi-Fi攝影機，挑戰全台獨家限時最低價只要799元，現省500元 (限量800台)。

全民購物節期間，會員來店消費不限金額就送燦坤3C獨家設計鼠年紅包，與你一同共度新年；更提供10間銀行刷卡回饋，使用台新燦坤聯名卡消費滿15萬元，可享最高回饋4,500元還元金。此外，1月18日(六)至1月19日(日)全台指定門市也集結HITACHI、PHILIPS、Panasonic等品牌共同舉辦廚電商品體驗活動。歡迎大家一同來試吃體驗，享受優質服務與優惠價格！

(中時電子報)