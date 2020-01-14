中國大陸山東男子張志超2006年疑遭刑求逼供，被以強姦罪判處無期徒刑。歷經14年的鐵窗生活後，13日獲撤銷判決，無罪釋放。不過媒體報導中未提及類似案情可能涉及的冤獄賠償問題。

《中央社》引述港媒報導稱，案件發生於2005年在山東臨沭縣第二中學分校，在男廁裡發現一名失蹤女學生的屍體。警方鎖定該校16歲的學生張志超為兇手，指控他強姦受害者後，令對方窒息身亡。

報導說，2006年張志超被以強姦罪判處無期徒刑；而他的同學王廣超則被指做偽證，以包庇罪處3年有期徒刑。張志超當年並未提起上訴，直到2011年，才首次向前來探監的母親喊冤。

香港星島日報引述張志超回憶表示，當年自己被要求認罪，「我說不知道之後就開始毆打你，被害人穿什麼衣服，一開始不知道你隨便編，編不對就打你」。此後雖曾在縣檢察院翻供，但之後被提審又再遭逼供，受了很多折磨，自此就絕望了。

陸媒《澎湃新聞》引述張志超說，在獄中被人指為強姦犯，是自己最不能接受的，「我在裡面學到了很多法律知識，認識到不能去接受不屬於自己的罪名，所以最終選擇申訴」。

張志超的辯護律師王殿學指出，本案疑點重重：首先，警方並未取得任何與張志超有關的物證，只憑一名證人的口供就行動。其次，判決書認定張志超的做案時間為3分鐘，但要在這麼短時間內，完成強姦、殺人、藏屍、跑下樓、買鑰匙、換鎖，並交代王廣超不要報案等動作，根本是不可能的事。

報導表示，多年來山東法院曾多次駁回申訴，在張志超母親的奔波下，大陸最高人民法院在2017年下令再審，經過6次延期，總算於2019年底在山東省淄博市中級人民法院開庭，並於2020年1月13日對張志超、王廣超再審撤銷2006年的原判決，宣告兩人無罪。

報導說，走出法院後，下半身還穿著囚服的張志超找到了王廣超，兩位昔日同窗緊緊擁抱在一起。他們的人生都因此案偏離軌跡：王廣超當年原本計畫考大學，案發後無法繼續學業，目前以開大貨車為生；經歷14年鐵窗生活的張志超則說，希望重整自己，學點技術，儘早融入社會。

(中時電子報)