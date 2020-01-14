宏碁(2353)創辦人施振榮今天在臉書公開鼓勵宏碁員工積極參與電競活動！施振榮認為，電競是新世代的競技運動，在這個新興產業持續成長的同時，全球對於打Game的觀感也正在悄然翻轉，這群玩家不只是純粹享受樂趣，他們更需要付出時間持續訓練，重複模擬戰術，千方百計取得極度微小的數據提升，只為在遊戲中取得勝利，玩家堪稱為電競產業中的職人。

宏碁也藉由公司內部舉辦的對戰派對，讓員工可以有機會看見電競、認識電競，感受電競所帶來的創新思維。

宏碁去年宣布推出的Planet9次世代電競社群平台，嘗試提供全球玩家一個整合性的電競平台，專攻玩家們想提升競技強度的期待。在Planet9平台上，玩家享有自組戰隊，集訓團練、尋求指導、參與賽事、數據分析等功能；在長時間的訓練當中，玩家們需要一個涵蓋多功能並能進一步提升訓練成效的電競平台。

施振榮指出，宏碁推出電競社群平台是一項創新的實驗，我們必須與時俱進，而ICT產業正是最有能力實踐電競產業擴張或進一步延伸觸及範圍的產業之一。

(時報資訊)