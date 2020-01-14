瑞銀第20屆大中華研討會「20遇見，預見20」今（1月14日）持續於上海舉行，瑞銀釋出幾項重點金融及科技觀點，包括FED降息和5G市場商機等。

瑞銀投資研究部全球經濟和戰略研究主管Arend Kapteyn表示：2020全球經濟展望預測約為3%。美國2020年上半年將會有顯著的經濟放緩，且美國需求較疲軟，會影響到歐洲及其他經濟體，2020下半年美國將會再降息三次。2020下半年全球及中國汽車產業將會有很好的改善。

瑞銀電信、媒體和互聯網研究部主管Navin Killa表示：「我們認為全球5G有很好前景，但要花比4G更長的時間滲透，未來五年將對全球50%-60%人口達到18%的滲透率。除此之外，5G的應用對車聯網、醫療健康、遊戲等產業在未來五年內將帶來潛在1200億美元的營收機會，未來十年將達到2200億美元。」

瑞銀證券中國股票研究部科技硬件分析師俞佳表示：「瑞銀預計2020年全球大概賣2.5億支5G手機，占全球市場約20%，中國將是全球主要的5G手機市場。然而5G手機面臨挑戰則包含供應鏈成本上升、是否有具消費者吸引力的新應用，以及供應鏈的轉移。」

(時報資訊)