行政院今召開「食品安全聯合稽查專案小組第40次會議」，檢視去年雞蛋產品聯合稽查專案查核成果，共調查168品項，發現3件來源畜牧場登記缺失，已依畜牧法裁處在案；另查有1件畜牧場非驗證產品使用驗證標章，已依農產品生產及驗證管理法規定裁處，決議將雞蛋產品及兼售食品添加物的化工原料業者列為今年稽查重點。

行政院食品安全辦公室表示，去年「雞蛋產品聯合稽查專案計畫」由農委員主政、衛生福利部協同規劃，並結合地方政府農業及衛生單位共同進行聯合訪視調查與稽查作業，於7月至11月分3階段執行，調查國內雞蛋的市售端、洗選業者、液蛋製造廠及來源蛋雞畜牧場等產品供應鏈，針對其蛋品的生產流向紀錄、蛋品溯源管理及場所相關作業規範等項目查核。

食安辦指出，去年雞蛋產品聯合稽查共調查了連鎖賣場通路洗選蛋品計有168品項，其中包括查核20家洗選業者、15家畜牧場及20家液蛋製造業者，合計55家，期中選洗場所有3件來源畜牧場登記缺失，已依畜牧法裁處在案；另查有1件畜牧場非驗證產品使用驗證標章，已依農產品生產及驗證管理法規定裁處，並終止驗證；稽查不合格者的液蛋製造業者皆已限期改善，並經複查合格。

查核的15場畜牧場雞蛋及其蛋雞飼料的動物用藥，檢驗結果均未檢出；抽驗8件液蛋產品，其中1件殺菌液蛋檢出沙門氏桿菌與規定不符，已裁處在案。藉著盤點雞蛋產品聯合稽查成果及食安管理缺口，將有助未來精進食安管理政策推動。

食安辦進一步指出，為延續近2年聯合稽查成效，擴大掌握雞蛋產業鏈管理，及防堵非食品用化學物質系統性非法流用於食品，今會中決議將雞蛋產品及兼售食品添加物的化工原料業者納入今年稽查重點項目。

(中時 )