位於新竹關西的羅慶仁、羅慶江兩礦場申請案，於2016年10月經環評委員認定，對環境有重大影響之虞，多個環團及當地居民要求開發單位在今(14)日二階環評範疇界定會議上，但仍有許多環評界定項目尚未完成，環署計畫年後擇日再議。

根據環保署『環境影響評估法施行細則』，50公頃以上工程開發得直接進入二階環評程序。業者了為避免繁冗的二階環評，主動撤銷亞泥礦區開採申請，剩餘礦業用地面積僅剩46公頃，但在2016年10月環評大會中，礦場重啟將大幅影響環境、珍稀有動植物、國土安全和國民健康，在經環委決議後進入二階環評。

開發單位今日表示，為減少對關西鎮橫山鄉的影響，替代方案將縮減開發強度20％，兩礦年產量由120萬公噸縮減為96萬公噸，開發天數也由300天降為240天，但環評委員表示表示即使減少20％開發強度，但每日開採量仍是4千公噸左右，這並不構成 「縮減 」意義，開發單位對於減少20％背後論述要明確說明，而不是打折式的喊價。

1997年政府引導水泥產業東移，西部已沒有大動作開採，新竹縣政府以發展地方經濟為由，於2013年向經濟部申請解禁包含此案及亞洲水泥共3礦場，地球公民基金會顧問潘正正表示，水泥產業東移的目的就是為了大幅降低水泥業在人口稠密的大西部造成污染，質疑西半部面臨嚴重空汙和水污染，是否有復礦提高產量的必要？要求環評委員會向經濟部提出說明，來評估復礦的必要性和合理性。

礦場旁金山里的居民表示，當初縣政府開發是為了促進經濟繁榮，但關西鎮人口外流嚴重，如果開發單位執意要重啟礦場開採，是否可以提供願意前往礦區工作的居民人數、經濟提升指標和就業機會等資料供參考。

環評委員最後要求開發單位以縮減20％的開發行為方案做為主方案，並提供其他替代方案供參考；本次範圍界定會議在環境保育、地質水文和開採必要性做了諸多討論，不過今天範疇界定項目仍未定案，計畫農曆年後擇日再議。

(中時 )