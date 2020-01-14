張小姐的親戚代為領獎。（柯宗緯攝）

漢神百貨25周年慶日前落幕，今天百貨公布，「夢想奇遇總抽獎」最大獎市價破180萬的哈雷機車，得主是超級VIP張小姐獲得，機率僅有97萬分之1，羨煞不少人。據悉，張小姐是漢神死忠顧客，這次是買名牌包，擁有多張抽獎券，因此與大獎的距離更為接近。

今日贈獎儀式上，由張小姐的家人代為領獎，他表示，張小姐是漢神百貨的忠實顧客，舉凡化妝品、日常器具及家庭雜貨等生活用品都會在此消費，真的很幸運。

漢神百貨表示，今年度主題希望為所有消費者打造圓夢主題，有別於以往特別挑選夢幻逸品市價183萬元的哈雷機車ultra limited做為總抽獎的特獎、並有知名飯店住宿券和家居品牌商品券等獎項，在33天的活動期間，共兌換出97萬餘組的抽獎號碼，能夠抽中任何一個獎項都是97萬分之一的幸運。

另外，今年春節期間，漢神百貨重棒推出許多重磅優惠活動，全館滿6千送3百，名品滿1萬送5百，精品滿2萬送1千；大年初一當日，還推出鼠運亨通開運袋，有別於以往的限量方式，漢神鼠運亨通開運袋從10：30販售至下午4點，大年初一免早起，下午5點再回來現場抽現金8.8萬元，貼心讓大家可以開心走春，歡喜拿大獎。

漢神百貨去年進行全館大改裝，期間斥資數億、歷經二年，除引進全球一線精品外，家用家飾、美食餐廳及潮流服飾也於秋季改裝完成，每年年末壓軸登場的週年慶，今年度在全新氛圍下，成功達成25億元的目標業績，交出漂亮的成績單，充分展現高雄龍頭百貨的驚人實力。

(中時 )