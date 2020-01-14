手機原創貼圖逐漸成為創作者大展身手舞臺，義守大學數位多媒體學系多位學生，經過一學期的努力與淬煉，匯集多元風格的原創貼圖，不僅成功上架，更踏出微型創業的第一步。

在學習成果展「縷程」中，可見師生們共創的豐富結晶，二年級同學透過視覺設計課演練，設計出自己原創貼圖的處女座，並上架網路平臺測試人氣，包括蘇宗韋的「超級蹦雞」、宋維真「愛綠鴨」、林靖曦「琥珀朱雀」、李默涵「樹懶寶寶」等。

其中蔡佩蓉的「小茉莉與大貓」，以自家的折耳貓小茉莉與虎斑花紋大貓為主角，擷取牠們活潑健康的模樣，期能傳達「領養代替購買」、「領養不棄養」、「折耳貓不繁殖不購買」的理念。

數媒系主任孫述平鼓勵學生微型創業，尋求與國際企業合作機會，他指出，系上第一屆畢業生梁靖欣所設計的貼圖「PP mini 小小企鵝」，已躍升目前line原創貼圖銷售前500名，令人振奮。

除了原創貼圖，成果展中另有各種互動媒體類展出，包括程式語言設計、行動與社群遊戲設計、動態腳本影片等；成果展主持人兼副召許維祥表示，每學期所學習的成果藉此被看見，應多多展現自己。

(中時 )