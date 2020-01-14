苑裡鎮公所行銷農業文化及特色產業，將於19日在中正國小活動中心及兩旁農地，舉辦「好彩頭拔蘿蔔暨賞花活動」。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮公所1月19日上午9點，將於中正國小活動中心外，舉辦「好彩頭拔蘿蔔暨賞花活動」，安排免費拔蘿蔔體驗、米食饗宴、花海造景、藝人表演及抽獎活動，獎項有電視機、洗衣機、腳踏車、氣炸鍋，獎品豐富，鎮長劉秋東歡迎民眾作伙來參加。

台灣經典小鎮「苑裡鎮」為推廣在地優質農產品，19日將在中正國小活動中心及兩旁農地，結合花海美景舉辦蘿蔔節，內容安排親子同遊的免費農業體驗DIY及花海造景拍照區。

苑裡鎮公所指出，花海造景範圍為山腳外環（高鐵橋下）與錦山公園交會處、鄰近苑裡火車站、中正國小學區周邊兩旁農田營造花田與蘿蔔田；花海面積約13公頃，蘿蔔田面積約3公頃，花海作物種類為大波斯菊、黃波斯菊、萬壽菊和向日葵花海。

鎮長劉秋東表示，公所積極行銷苑裡特色產業及農特產品，向苗栗縣政府及台電公司爭取經費辦理活動，希望能讓體驗民眾，更了解苑裡的農業文化及產業，除了米食饗宴品嘗，也提供了豐富的摸彩獎項，盼參與者「吃的開心、玩的開心」，感受滿滿的幸福之旅。

(中時 )