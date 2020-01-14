用於更高智慧和互連設備的訊號處理平臺和人工智慧處理器的全球領先授權許可CEVA廠（NASDAQ：CEVA）今天宣布，聯詠（3034）已獲得CEVA-X2音頻DSP、ClearVox語音前端軟體和WhisPro語音辨識軟體的授權許可，將會部署在其支援多麥克風的智慧電視系統單晶片產品陣容中，以便增添始終開啟的遠場語音喚醒和控制功能。

CEVA市場行銷副總裁Moshe Sheier表示：「我們很高興能夠擴大與聯詠科技的合作夥伴關係，並將語音使用者界面的功能加進到其智慧電視的SoC之中。我們的CEVA-X2 DSP加上ClearVox和WhisPro語音軟體套件，三者一起可以讓聯詠科技在其設計中加進新的功能，從而為其客戶創造出量身訂做並且獨特的多語言語音體驗。」

ClearVox是在公司內部開發，並且發揮了CEVA在音頻和語音處理方面廣泛的專業知識，結合了先進的演算法來應對不同的聲學場景和麥克風配置，包括針對揚聲器到達方向（direction of arrival）的最佳化軟體、多麥克風波束形成、噪音抑制和回音消除，以及相關的韌體和驅動器軟體。

CEVA的WhisPro可與ClearVox協同運作，並為聯詠科技等客戶提供了建基於CEVA DSP的強大語音辨識解決方案，可對智慧電視、智慧音箱、智慧手機和藍牙耳塞式耳機等設備保持始終聆聽（always-listening），以便與建基於雲端的語音助理服務互動。

這種方案是語音預處理和神經網路演算法的全方位整合，即使在嘈雜環境和遠距離使用案例的情況下，也可提供很高的辨識率，同時因為是在邊緣設備上本地運行，所以可以維護使用者的隱私並實現最小的延遲。

CEVA的ClearVox和WhisPro已針對專為智慧家庭、行動和汽車市場中的密集音頻應用所設計的CEVA-X2高性能音頻/語音DSP進行了最佳化。

(工商 )