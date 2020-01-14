純網銀大戰2020年即將開打。金管會主委顧立雄14日舉行新春記者會指出，三家純網銀的籌建速度無法幫他們揣測，但就現在回報的情況來看，樂天可能最快六月，連線銀行LINE Bank預估在第三季、將來銀行也是第三季上路。

新春記者會上，金管會推動金融科技的進度也是媒體關切焦點，金融監理沙盒目前進度似乎有趨緩的現象，到底何時才能培養出台灣獨角獸的產生？顧立雄指出，金融監理沙盒是實驗認證的概念，獨角獸的形成要與視市場狀況而不是看沙盒狀況，沙盒是小型的驗證。

顧立雄表示，純網銀是科技業與金融業的合作，在市場上做一個真正的大型驗證，純網銀成立後很多業務會申請試辦也不一定，在市場性上如何還是要透過試辦，更有金融科技的思維。

為加速金融科技的推動，金管會在2018年11月16日起至2019年2月15日止受理申後設立純網路銀行，並且在2019年3月由外部專家學者及金管會代表共同組成審查會，對於純網銀申設案辦理審查，歷經五個月審查後，顧立雄在2019年7月30日親自公布許可三家純網銀的設立。而公平會在2019年12月19日也已通過連線銀行、將來銀行兩件純網銀申請案。

(工商 )