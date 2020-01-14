民眾黨立委當選人蔡壁如13日拋出「在野大聯盟」概念，包括國民黨、時力與民進黨都可合作。民進黨北市議員王世堅14日怒酸，國民黨好歹也是最大在野黨、國內第二大黨，「哪輪得到妳這『三小』政黨在講話？」

王世堅說，民眾黨主席柯文哲置國民黨於何地？國民黨好歹敗選也還是最大在野黨、國內第二大黨，哪輪得到這「三小」政黨在講話？不是這樣嗎？

針對允諾蔡英文總統連任跳海，王世堅笑說，他一定會啦，一諾千金，誠信至上，身為男子漢大丈夫，這是最基本、起碼得，要嘛不說，說了就一定要做到，這心情跟12年前在民進黨大輸、自己也輸掉深綠選區去跳海的「淒風苦雨」不同，也跟8年前因小英第1次總統失利而去高空彈跳的贖罪心境不同。

「這一年，我對高雄市長韓國瑜是備及呵護、字斟句酌、不敢疾言厲色！」王世堅說，他把馬英九罵到當總統、把韓罵到當高雄市長，但後來不罵，他們就退步，代表他策略都成功，但因現在國家要團結，他不希望在韓粉傷口上灑鹽，這幾天才避開，會擇日於風和日氣、陽光普照時跳海。

至於是否要再賭柯文哲當不當得上2024總統？王世堅說，柯文哲「睏罔睏，毋通眠夢」，不是講大話就能夠占便宜、美夢就能實現，柯愈來愈被選民看破手腳，這次選那麼差，區域立委全軍覆沒，不分區只有5席，不曉得哪來自信心，這已是柯強弩之末。

王世堅說，民眾黨這5席靠的都是柯5年2任首都市長光環與資源，打造個人政治舞台，才有法拿到，再來會更走下坡，看柯半年來施政滿意度不但愈來愈低，現在不滿意還高過滿意度，柯完全沒翻身機會。

(中時 )