大陸陝西省考古研究院14日表示，在陝西西咸新區秦漢新城窯店鎮鄧家村南，考古人員找到一條寬逾50公尺的南北向古道路，為秦帝都咸陽城的路網構成再添實證。

鄧家村古道路區域存在大範圍的古代遺存，主要類型有道路、窯址及灰坑，出土了大量秦漢遺物，其中道路有上下疊壓的二條。

這兩條道路總體走向為東北至西南，根據出土遺物判斷，上層道路的時代不早於西漢晚期，下層道路為秦漢時期，道路有多次修整，反覆利用。

據介紹，此次發現的古道路，又被考古人員戲稱為「帝國大道」，沿道路延伸趨勢，向北正對秦都咸陽城六號高台宮殿建築基址，並與以往所知的東西向道路相接，再向北即為西漢高祖長陵，向南偏西恰與漢長安城之廚城門外的古橋相對，符合連接渭河南北的要求。

根據目前所掌握的資料，秦都咸陽城內的路網至少有南北向的二條、東西的向一條，寬度一般都在50公尺左右。

(旺報 )